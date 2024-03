Das gibt’s ja gar nicht, Zaoh?

Die Zaoh-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2457,06 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2552 JPY nur um 3,86 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 2539,82 JPY nur um 0,48 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 2552 JPY. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Zaoh-Aktie als "Neutral" basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Bewertung in den letzten zwei Wochen. Die Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung ebenfalls insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zaoh-Aktie zeigt ebenfalls "Neutral"-Bewertungen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (62,1 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,17 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, weshalb die Zaoh-Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.