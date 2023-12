Das gibt’s ja gar nicht, ZW Data Action Technologies?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Zw Data Action ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Auch die langfristige Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Zw Data Action schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 62,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 49,6 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Zw Data Action derzeit bei 0,89 USD und weicht um -4,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage ab. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -27,64 Prozent zum GD200 jedoch als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für beide Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Neutral".