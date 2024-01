Das gibt’s ja gar nicht, Yibin Tianyuan?

Die technische Analyse der Yibin Tianyuan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,05 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,1 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,7 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,25 CNH, was einer Distanz von -2,86 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Yibin Tianyuan weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,3, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Yibin Tianyuan im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,44 Prozent erzielt, was 22,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Yibin Tianyuan, die durch Analysen aus Bankhäusern und das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen wird, zeigt eine mittlere Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Somit wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt als "Neutral" bewertet.