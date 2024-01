Das gibt’s ja gar nicht, Xiaomi?

Xiaomi: Aktienanalyse zeigt Unterbewertung

Die Analyse der Xiaomi-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 20,3, während der Branchendurchschnitt bei 54,17 liegt. Dies deutet darauf hin, dass Xiaomi aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Xiaomi derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,66, was darauf hindeutet, dass Xiaomi weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Xiaomi diskutiert. Allerdings ist in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Kommunikation zu beobachten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes gab. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Xiaomi derzeit unterbewertet ist, jedoch das Anleger-Sentiment und die Stimmung in den sozialen Medien sich in letzter Zeit etwas verschlechtert haben. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Aktie.