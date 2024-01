Das gibt’s ja gar nicht, Xiamen Kingdomway?

In den letzten Wochen konnte bei Xiamen Kingdomway keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Xiamen Kingdomway im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xiamen Kingdomway liegt der RSI7 aktuell bei 96,26 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass das Unternehmen überkauft ist (Wert: 76,85), und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xiamen Kingdomway mit einem Wert von 64,99 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut", während das Wertpapier von Xiamen Kingdomway für den RSI und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating erhält.

