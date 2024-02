Das gibt’s ja gar nicht, XTPL?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Xtpl wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 43,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Xtpl weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 liegt der Wert bei 69,31, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Xtpl. Es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Xtpl daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Xtpl in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Intensität der Diskussionen zu Xtpl war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,82 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Xtpl-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -10,36 Prozent. Damit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.