Das gibt’s ja gar nicht, Wise Ally International Holdings?

Die Diskussionen über Wise Ally auf den sozialen Medien zeigen deutliche Signale für die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häufen sich die negativen Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Wise Ally bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Wise Ally derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 0,72 HKD, während der Aktienkurs bei 0,45 HKD liegt, was einer Abweichung von -37,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -10 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ergibt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität der Anleger in Bezug auf das Unternehmen führt zu einem "Neutral"-Rating für die Wise Ally-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wise Ally liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.