Das gibt’s ja gar nicht, Windfall Geotek?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Windfall Geotek liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Windfall Geotek-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren neutral verhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,07 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Windfall Geotek überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Windfall Geotek nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.