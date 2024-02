Das gibt’s ja gar nicht, Wildsky?

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Die Stimmung unter den Anlegern bei Wildsky ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Wildsky-Aktie ein Durchschnitt von 0,15 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einem Rückgang von 6,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,12 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wildsky-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und des Buzz führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wildsky-Aktie liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 33, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Wildsky-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.