Das gibt’s ja gar nicht, Western Uranium, Vanadium?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Western Uranium & Vanadium-Aktie. Anleger zeigten an acht Tagen ein grünes Stimmungsbarometer, und es gab keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger auch verstärkt positiv gestimmt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut".

Bei der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich ein interessantes Bild. Die Diskussionsintensität hat sich stark geändert, da es deutlich weniger Aktivität gab. Die Redaktion bewertet dies als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt auch positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,22 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 CAD lag. Dies entspricht einem Unterschied von +27,05 Prozent, wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+0,65 Prozent), wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt wird die Western Uranium & Vanadium-Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 41,38, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".