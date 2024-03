Das gibt’s ja gar nicht, Western Investment Company of Canada?

Die Western Investment of Canada-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Ergebnisse lieferte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +15,85 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,475 CAD. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhielt die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für die Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Western Investment Of Canada diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was das positive Stimmungsbarometer bestätigt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Abschließend wurde auch der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (64,71 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (38,67 Punkte) führten zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhielt die Western Investment Of Canada-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf Basis des Anleger-Sentiments und des RSI eine "Gut"- bzw. "Neutral"-Bewertung.