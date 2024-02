Das gibt’s ja gar nicht, Wartsila Oyj Abp ADR?

Die finnische Firma Wartsila Abp hat eine Dividendenrendite von 2,72 %, was nur minimal niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,66 % im Maschinenbereich. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wartsila Abp liegt bei 40,32, was 22 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33 liegt. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bewertet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien ist grundsätzlich positiv gegenüber Wartsila Abp, mit zehn positiven und einem negativen Tag in den letzten Tagen. Diese positiven Nachrichten spiegeln sich auch in den neuesten Meldungen über das Unternehmen wider. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wartsila Abp daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Wartsila Abp liegt bei 30,81, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den 25-tägigen Zeitraum betrachtet, liegt bei 42, was ebenfalls auf eine neutrale Lage hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.