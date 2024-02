Das gibt’s ja gar nicht, Walt Disney?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 12 Analystenbewertungen die Walt Disney-Aktie bewertet. Davon waren 10 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Walt Disney-Aktie. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, wobei es zu 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen kam. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel gemäß der Analystenbewertungen beträgt 113,67 USD, was einem Aufwärtspotential von 3,86 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Somit erhält Walt Disney in diesem Punkt der Analyse ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die technische Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Walt Disney-Aktie beträgt aktuell 55, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich ein Wert von 27,34, was darauf hindeutet, dass Walt Disney hier überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Walt Disney somit ein "Gut"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Einfluss auf Aktien haben kann. Bei Walt Disney wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, daher ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Walt Disney-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 89,65 USD, was eine deutliche Abweichung von +22,07 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (109,44 USD) bedeutet. Somit erhält Walt Disney eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 95,81 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+14,23 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Walt Disney somit mit einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren bewertet.

