Das gibt’s ja gar nicht, Volkswagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Volkswagen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 115,82 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 113,26 EUR, was einem Unterschied von -2,21 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 108,52 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts eine +4,37-prozentige Veränderung, wodurch die Volkswagen-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Volkswagen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur Branche "Automobile" hat die Volkswagen-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,94 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,84 Prozent im Branchenvergleich für Volkswagen. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,64 Prozent im letzten Jahr, wobei Volkswagen 6,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Volkswagen-Aktie liegt bei 44,81, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet haben wir eine starke Aktivität im Bezug auf die Diskussionen über Volkswagen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

