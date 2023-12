Das gibt’s ja gar nicht, Vixtel?

Weitere Suchergebnisse zu "Heico":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Dazwischen gilt der Wert als neutral. Der RSI der Business Digital liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 62,24 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Business Digital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,28 HKD. Der aktuelle Schlusskurs von 6,2 HKD weicht um +17,42 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 6,33 HKD, und der aktuelle Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,05 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Business Digital-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Business Digital mit einer Rendite von -6,18 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 1 Prozent darüber liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, und auch hier liegt Business Digital mit 13,05 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Business Digital zeigen keine eindeutigen Signale in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden neutrale Themen angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Business Digital bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.