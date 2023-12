Das gibt’s ja gar nicht, Vital Energy?

Die technische Analyse von Vital Energy - Canada-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20 Prozent gezeigt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und dem gesamten "Energie"-Sektor erhält Vital Energy - Canada daher ein "Schlecht"-Rating.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI), so ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Weder überkauft noch überverkauft, bleibt der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage.

Abschließend lässt sich sagen, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder Buzz rund um Vital Energy - Canada gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

