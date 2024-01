Das gibt’s ja gar nicht, Vertex Resource?

Das Unternehmen Vertex Resource wird einer grundlegenden und technischen Analyse unterzogen, um seine Position auf dem Markt zu bewerten.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vertex Resource mit einem Wert von 25,45 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 37,79, was einer Unterbewertung um 33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vertex Resource bei 0,39 CAD liegt, was die Einstufung "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,395 CAD aus dem Handel und baute einen Abstand von +1,28 Prozent auf. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -1,25 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vertex Resource liegt bei 36,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Vertex Resource diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.