Das gibt’s ja gar nicht, Verbund?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Verbund in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Allerdings konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Verbund daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse der letzten 7 Tage ergibt, dass die Verbund-Aktie aktuell als überkauft eingestuft wird, was zu einem "schlecht"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet auf eine Überkauftheit der Aktie hin, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Verbund-Aktie einen Abstand von -19,06 Prozent zum aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist mit einer Differenz von -21,22 Prozent auf ein "schlecht"-Signal hin. Insgesamt ergibt die technische Analyse somit eine Bewertung von "schlecht".

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Verbund 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Stromversorger" eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Verbund derzeit eher negativ bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, als auch in der technischen und fundamentalen Analyse.