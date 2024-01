Das gibt’s ja gar nicht, Valora Effekten Handel?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" eingestuft wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Valora Effekten Handel liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 81,82 und weist auf eine "schlechte" Bewertung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Valora Effekten Handel von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "neutral" eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien.

Fundamental betrachtet weist Valora Effekten Handel ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,65 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,41 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "gute" Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Valora Effekten Handel in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,25 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -25,85 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Valora Effekten Handel um 31,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Valora Effekten Handel ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.