Das gibt’s ja gar nicht, Vallourec?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Vallourec Saca-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vallourec Saca als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 36,32 und der RSI25 39,63, was zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Vallourec Saca von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders negativ bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend negativen Themen wider, die in den Diskussionen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergab 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Vallourec Saca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,66 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 14,565 EUR lag, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem letzten Schlusskurs von 13,03 EUR und einem über dem gleitenden Durchschnitt liegenden Kurs einen positiven Trend auf. Somit erhält die Vallourec Saca-Aktie auch für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.