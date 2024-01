Das gibt’s ja gar nicht, Unrivaled Brands?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Unrivaled Brands wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 für Unrivaled Brands liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI zugewiesen. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unrivaled Brands-Wertpapier in diesem Abschnitt daher ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, weist Unrivaled Brands derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.48%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Diskussionsintensität in den sozialen Medien betrachtet. Für Unrivaled Brands wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Unrivaled Brands gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Zusätzlich war der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Unrivaled Brands beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividende, das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment bei der Analyse von Unrivaled Brands.