Das gibt’s ja gar nicht, United Bankshares?

Die United Bankshares -Wv-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu United Bankshares -Wv. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (33,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,79 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält United Bankshares -Wv eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist United Bankshares -Wv derzeit eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (138,97%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die United Bankshares -Wv liegt bei 57,53, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 42,23 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die United Bankshares -Wv eine Performance von -3,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,15 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -4,28 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 9,16 Prozent, wobei United Bankshares -Wv um 12,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.