Das gibt’s ja gar nicht, Union Jack Oil?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Union Jack Oil ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigt sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Union Jack Oil derzeit bei 22,94 GBP. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 20,25 GBP aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -11,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 19,75 GBP liegt. Dies entspricht einer Differenz von +2,53 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Die Gesamteinschätzung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Union Jack Oil zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Union Jack Oil liegt der RSI7 aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Union Jack Oil daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.