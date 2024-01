Das gibt’s ja gar nicht, Tuff Group?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut Analysten von Libero Football Finance wurden die Kommentare und Befunde in sozialen Medien als neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Libero Football Finance-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-tägige RSI (48) als auch der 25-tägige RSI (66,47) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -73,64 Prozent über dem GD200 und um -61,36 Prozent über dem GD50. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung für Libero Football Finance in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.