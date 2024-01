Das gibt’s ja gar nicht, Tubize-Fin?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Financiere De Tubize herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,36 Punkten, was darauf hinweist, dass Financiere De Tubize weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 32,79, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutral über Financiere De Tubize diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Financiere De Tubize auf der Basis des gleitenden Durchschnitts von 50 und 200 Tagen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 71,15 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 74,1 EUR liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 67,31 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Financiere De Tubize. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert.