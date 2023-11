Das gibt’s ja gar nicht, Truecaller AB?

Die Truecaller-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie bei 33,21 SEK liegt. Aufgrund des Aktienkurses von 30,56 SEK ergibt sich ein Abstand von -7,98 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 32,9 SEK, was einer Differenz von -7,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Truecaller waren. Es gab jedoch auch positive Themen, die an drei Tagen überwogen, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieser Gemengelage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Truecaller war langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem ergab sich eine negative Stimmungsänderung, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Truecaller liegt bei 39,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Truecaller-Aktie.