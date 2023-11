Das gibt’s ja gar nicht, Tonogold?

Investoren: Die Diskussionen über Tonogold in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Tonogold in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Tonogold wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung der Tonogold-Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Dividende: Die Dividendenrendite von Tonogold liegt bei 0 Prozent, was 8246,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unrentabel eingestuft wird und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.