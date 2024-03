Das gibt’s ja gar nicht, Toho?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Toho-Tokyo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt überwiegend negativ. Dies geht aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurde. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt.

Die Analyse der Veränderungsrate der Stimmung sowie der Intensität der Diskussionen ergibt ein gemischtes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt, was als negativ bewertet wird. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen wurde jedoch festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Toho-Tokyo mit 4962 JPY momentan 2,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -4,74 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Toho-Tokyo auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 38,5 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 44,91 weder überkauft noch überverkauft, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird Toho-Tokyo basierend auf der Anlegerstimmung, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index als neutral bewertet.