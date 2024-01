Das gibt’s ja gar nicht, Toho?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist der RSI für die Toho-Tokyo Aktie einen Wert von 53,24 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 64, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Toho-Tokyo Aktie derzeit mit einem Kurs von 4769 JPY um -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Distanz zum GD200 mit -9,97 Prozent angegeben, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toho-Tokyo diskutiert wurde. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Toho-Tokyo Aktie eher schlecht sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI und das Anleger-Sentiment, während die technische Analyse und das Sentiment und Buzz eher zu einer negativen Gesamteinschätzung der Toho-Tokyo Aktie führen.