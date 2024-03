Das gibt’s ja gar nicht, TimkenSteel?

Der Aktienkurs von Metallus hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 30,65 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 39,91 Prozent, wobei Metallus aktuell 30,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Metallus-Aktie mit einem Wert von 51,84 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 48,74 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Metallus bei 21,07 USD verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs lag bei 21,25 USD und hat somit einen Abstand von +0,85 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 20,6 USD, was einer Differenz von +3,16 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Metallus eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.