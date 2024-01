Das gibt’s ja gar nicht, Tilray?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der Analyse von Tilray Brands fielen dabei interessante Ausprägungen auf. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Außerdem gab es eine negative Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Tilray Brands-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 6,27 Prozent niedriger als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergab sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuteten darauf hin, dass Tilray Brands weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Tilray Brands daher eine "Schlecht"-Einstufung aus der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet, eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung und eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht und der RSI-Analyse.