Das gibt’s ja gar nicht, Tile Shop?

Die Bewertung des Anleger-Sentiments und des Buzz um die Tile Shop-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat immer weiter eingetrübt. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen des letzten Monats häufiger als üblich erwähnt und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tile Shop-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Einschätzungen. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Aus technischer Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 5,9 USD für die Tile Shop-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,88 USD, was einem Unterschied von +16,61 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der letzte Schlusskurs lag mit 6,81 USD nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 6,81 USD und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tile Shop-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.