Das gibt’s ja gar nicht, Tianjin Motimo Membrane?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In den letzten 7 Tagen hat der RSI-Wert der Tianjin Motimo Membrane-Aktie einen Wert von 38. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI-Wert (42,53) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tianjin Motimo Membrane.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Tianjin Motimo Membrane-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer grün, und größtenteils waren die Anleger an insgesamt drei Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Basierend auf diesem Ergebnis wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Tianjin Motimo Membrane-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Tianjin Motimo Membrane-Aktie aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,39 Prozent liegt. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

