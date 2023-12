Das gibt’s ja gar nicht, Theme?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Theme liegt aktuell bei 4,77 und ist damit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 49. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der darauf hindeutet, dass die Theme derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,78 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,5 HKD) um -35,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,59 HKD zeigt eine Abweichung des Aktienkurses um -15,25 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die Anlegerbewertung spielen ebenfalls eine Rolle. Die Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung neutral ist und die Kommentare entsprechend ausgewogen waren. In den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Theme. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Theme sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen und sozialen Gesichtspunkten betrachtet neutral bis schlecht bewertet wird.