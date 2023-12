Das gibt’s ja gar nicht, Theglobe?

Die Aktie von Theglobe wurde mithilfe technischer Analysemethoden genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,22 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 USD liegt, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,23 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und weist eine Abweichung von -17,39 Prozent auf. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Theglobe-Aktie in der einfachen Chartanalyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Auch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fällt negativ aus, da in den sozialen Medien in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Theglobe zu verzeichnen waren. Darüber hinaus wurde das Unternehmen insgesamt weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hindeutet. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Theglobe liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 48 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Betrachtet man die Anlegerstimmung, so zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gestimmt waren, jedoch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv waren. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse wird für die Anlegerstimmung ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt erhält die Theglobe-Aktie somit in verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale oder negative Bewertungen, was auf eine eher schwache Performance des Wertpapiers hindeutet.