Das gibt’s ja gar nicht, The Gym?

Die Gym-Aktie zeigt momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,55%. Dies bedeutet, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da sie deutlich unter dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation ergeben, dass die Diskussionsintensität im normalen Bereich liegt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gym-Aktie bei 60,08 liegt, was 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 58 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Gym-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

Zusammenfassend ergibt die Analyse, dass die Gym-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutral bewertet wird, mit einer Tendenz zu schlechteren Werten im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

