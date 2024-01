Das gibt’s ja gar nicht, The Connecticut Light and Power Company?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Connecticut Light and Power ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment zeigt an sechs Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind die Themen, die die Anleger interessieren, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Connecticut Light and Power wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch die Diskussionen im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben zusammen ein neutrales langfristiges Stimmungsbild. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Connecticut Light and Power weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Connecticut Light and Power derzeit bei 34,18 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 31,8 USD, was einen Abstand von -6,96 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Connecticut Light and Power liegt bei 54,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie von Connecticut Light and Power eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der langfristigen Stimmung und der technischen Analyse.