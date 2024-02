Das gibt’s ja gar nicht, The A2 Milk Company?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz von A2 Milk in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält A2 Milk daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von A2 Milk liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,64 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 25 und zeigt somit an, dass die A2 Milk überverkauft ist. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über A2 Milk besonders negative Diskussionen geführt, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält A2 Milk heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich somit für A2 Milk eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage des Anleger-Sentiments.