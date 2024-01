Das gibt’s ja gar nicht, Tethys Oil?

Das schwedische Unternehmen Tethys Oil wird an der Stockholmer Börse gehandelt und ist im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch tätig. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10,93 als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Tethys Oil derzeit keine starke Performance zeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 50,7 SEK, was zu einer Abweichung des aktuellen Kurses von 43,1 SEK um -14,99 Prozent führt. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, der bei 45,87 SEK liegt und somit eine Abweichung von -6,04 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Tethys Oil als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 99,19 und der RSI25 bei 55,78, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf den Relative Strength Indikator führt.

Das Anleger-Sentiment für die Tethys Oil-Aktie wird als neutral bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder besonders positive noch negative Ausschläge und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tethys Oil. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Tethys Oil-Aktie sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht mit Vorsicht zu betrachten ist, während das Anleger-Sentiment neutral ist. Dies liefert Anlegern wichtige Informationen für ihre Investitionsentscheidungen.