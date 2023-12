Das gibt’s ja gar nicht, Telos?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Telos-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An sechs Tagen wurde positiv diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Telos-Aktie ein Durchschnitt von 2,65 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,81 USD, was einer positiven Abweichung von 43,77 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,52 USD liegt mit einer Abweichung von 8,24 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Telos-Aktie. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben insgesamt ein positives Bild. Die Diskussionsintensität deutet auf eine "Gut"-Bewertung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Telos-Aktie liegt bei 66,67 und führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild ein gemischtes Bild für die Telos-Aktie, das eine neutrale bis positive Einschätzung widerspiegelt.