Das gibt’s ja gar nicht, Teladoc Health?

Branchenvergleich Aktienkurs: Teladoc Health hat im letzten Jahr eine Rendite von -25,2 Prozent erzielt, was 175,94 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Gesundheitstechnologie-Branche beträgt 84,42 Prozent, Teladoc Health liegt aktuell 109,62 Prozent darunter. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie insgesamt als "schlecht".

Analysteneinschätzung: Von 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für Teladoc Health, sind 3 "gut", 3 "neutral" und 0 "schlecht". Im Durchschnitt wird die Aktie als "gut" bewertet. Es gab keine neuen Analystenupdates in diesem Monat. Das Durchschnittskursziel beträgt 31,8 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 75,5 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie als "gut" empfohlen.

Dividende: Die Dividendenrendite von Teladoc Health beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik als "neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Es gab keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Teladoc Health in den letzten Wochen in den sozialen Medien. Es gibt keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es gab jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit und vermehrte Diskussionen über Teladoc Health, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "gut" bewertet.