Das gibt’s ja gar nicht, Tazmo?

Die Tazmo-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert beträgt 2526,23 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2665 JPY liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 3128,32 JPY, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". In Summe wird die Tazmo-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tazmo-Aktie liegt bei 82, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 51,18, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tazmo.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Tazmo war in den vergangenen Tagen neutral. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Tazmo weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erfordern daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich damit für Tazmo die Gesamtbewertung: "Neutral".