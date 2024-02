Das gibt’s ja gar nicht, TUT Fitness?

Die technische Analyse der Tut Fitness zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,015 CAD einen Abstand von -62,5 Prozent zum GD200 (0,04 CAD) hat, was gemäß der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,02 CAD. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tut Fitness-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergab eine Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung für Tut Fitness. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber dem Unternehmen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher wird Tut Fitness von der Redaktion insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tut Fitness in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Bei der Beurteilung, ob die Tut Fitness-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt der Relative Strength Index (RSI) keinen eindeutigen Trend. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (50 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (Wert: 60) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser Analyse.