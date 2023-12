Das gibt’s ja gar nicht, Swiss Prime Site?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI-Wert zwischen diesen Werten wird als neutral betrachtet. Der RSI der Swiss Prime Site liegt bei 10,26, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 23,11, was ebenfalls auf eine "gute" Bewertung hindeutet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um die Einschätzung einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Swiss Prime Site veröffentlicht, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Tage zeigt keine signifikante Veränderung, wodurch die Aktie ebenfalls ein "neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Swiss Prime Site eine positive Entwicklung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Der Kurs der Aktie liegt bei 91,1 CHF, während der gleitende Durchschnittskurs bei 81,68 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,53 Prozent, und der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 85,43 CHF, was einem Abstand von +6,64 Prozent entspricht. Diese Entwicklungen führen zu der Gesamtnote "gut" für die Swiss Prime Site-Aktie.