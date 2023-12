Das gibt’s ja gar nicht, SuncorpADR?

Die Suncorp wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,27 AUD, während der Aktienkurs bei 13,61 AUD liegt, was einer Abweichung von +2,56 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 13,67 AUD, was einer Abweichung von -0,44 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht. Somit wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Aktie von Suncorp veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Suncorp, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Suncorp im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,31 Prozent erzielt und liegt damit 25,95 Prozent über dem Durchschnitt (-5,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 12,73 Prozent, wobei Suncorp aktuell 7,58 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 6,34 Prozent liegt Suncorp 1,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Versicherung". Die Aktie wird daher als lukratives Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.