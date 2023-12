Das gibt’s ja gar nicht, Summit Midstream Partners LP?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Summit Midstream ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung als auch die Diskussionsintensität der Anleger haben sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Summit Midstream-Aktie liegt bei 67,99, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,8 eine neutrale Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen hin. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft und die Aktie mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,24 USD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -8,93 Prozent niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Summit Midstream-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

