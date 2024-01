Das gibt’s ja gar nicht, Stelco?

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die Analystenmeinungen zur Stelco-Aktie sind gemischt. In den letzten 12 Monaten haben 1 Analysten die Aktie als Kauf, 5 als Neutral und 0 als Verkauf eingestuft. Aktuelle Berichte spiegeln dieses Bild wider, mit einem neutralen Rating von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 47,25 CAD, was einer potenziellen Steigerung um 0,64 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Stelco-Aktie daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild gibt es jedoch positive Entwicklungen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf ein gestiegenes Interesse und eine positivere Wahrnehmung hinweist. Auch die Anzahl der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment und der Buzz rund um Stelco daher als positiv bewertet.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ein gemischtes Bild. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage weist auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stelco-Aktie daher in diesem Punkt als schlecht bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Stelco-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 25,96 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -11,42 Prozent liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie sogar um 37,38 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.