Das gibt’s ja gar nicht, Steed Oriental?

In den letzten zwei Wochen wurde Steed Oriental von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Steed Oriental derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6 % in der Kategorie "Papier & Forstprodukte". Somit wird die Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Steed Oriental in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,33 % erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt der "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt, die eine mittlere Rendite von -9,63 % verzeichnet. In dieser Kategorie wird die Aktie daher mit "gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Steed Oriental wird als "gut" eingestuft, da er bei 2,7 liegt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "gute" Einschätzung in diesem Bereich hin. Insgesamt wird daher eine positive Gesamteinschätzung für Steed Oriental abgegeben.