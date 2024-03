Mercedes-Benz-Group ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich Mercedes-benz ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten zwar positive Themen, jedoch überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mercedes-benz-Aktie liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,27, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Mercedes-benz.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Mercedes-benz im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,92 Prozent erzielt, was 50,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Automobile" liegt die Aktie mit einer Rendite von 49,28 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Mercedes-benz-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 66,14 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 73,72 EUR (+11,46 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 67,76 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+8,8 Prozent), was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Mercedes-benz somit eine positive Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und der technischen Analyse.

