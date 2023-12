Das gibt’s ja gar nicht, Staramba?

Die Aktie von Nexr wird nicht nur anhand harter Fakten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse im Netz hinweist. Daher wird Nexr in diesem Bereich als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und erhält daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Nexr als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Nexr im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,21 % keine Dividende aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat Nexr im letzten Jahr eine Rendite von 142,41 % erzielt, was 138,78 % über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die jährliche Rendite im Durchschnitt bei -6,85 %, wobei Nexr derzeit um 149,26 % über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

